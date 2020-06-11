В Новой Зеландии, недалеко от Окленда, местные жители празднуют почти победу над коронавирусом, но, судя по всему, они столкнулись с новой, неожиданной напастью - дикими курицами.

В Новой Зеландии, недалеко от Окленда, местные жители празднуют почти победу над коронавирусом, но, судя по всему, они столкнулись с новой, неожиданной напастью — дикими курицами. О случившемся сообщает The Guardian.Неприрученные пернатые буквально терроризируют деревню Титиранги. Птицы опустошают сады и огороды. Кроме того, их громкое кудахтанье лишает жителей сна. Это не мешает некоторым подкармливать незваных гостей. В результате оставленная еда еще привлекает полчища крыс размером с кошку.Председатель местного общественного совета Грег Пресланд, которому поручили решить проблему, считает, что дикие курицы придают местности самобытный вид. Некоторые видят в них нечто, напоминающее фильмы, снятые по мотивам книг Стивена Кинга.Пресланд рассказал, что проблема с птицами началась еще 2008 году, когда местный житель выпустил на свободу двух одомашненных пернатых. В результате они расплодились, а численность куриц достигла около 250 особей в 2019 году.Местные власти намерены усилить меры по отлову птиц. Скорее всего, пойманных куриц отправят на фабрику.