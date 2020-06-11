Системе здравоохранения необходимо реформирование, заявил в интервью ТАСС глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Системе здравоохранения необходимо реформирование, заявил в интервью ТАСС глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.По его словам, это самая большая проблема, которая беспокоит граждан. Необходимо дополнительно в год на медицину тратить порядка одного триллиона рублей.По мнению Кудрина, необходимо больше внимания уделять диагностике, телемедицине, первичному звену, создать новую систему управления медициной. Требует реформ и система ОМС: она не обеспечивает защиту застрахованных и неэффективно тратит ресурсы.В целом Россия хорошо справилась с пандемией, хотя все страны оказались не готовы к новому вирусу — такое происходит раз в сто лет, считает Кудрин. Россия увеличила возможности в борьбе с COVID-19 благодаря действиям правительства, врачам и военным, системе государственной медицины, которая успешно среагировала.