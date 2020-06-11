Обновленные нацпроекты будут представлены правительством через 2-3 месяца, сообщил в интервью ТАСС глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Обновленные национальные проекты будут представлены правительством через 2-3 месяца, сообщил в интервью ТАСС глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.Ранее правительство подготовило около 11 нацпроектов, включая медицину, демографию, образование, повышение производительности труда и занятости, дороги, цифровую экономику, и другие.По его мнению, ранее утвержденный национальный план восстановления экономики должен предусматривать более сильные изменения в экономике — и изменения структуры федерального бюджета, и значительную поддержку малого и среднего бизнеса, снижение регуляторной нагрузки на предприятия."Думаю, что мы увидим это больше в уточнении нацпроектов. Два-три месяца потребуется, чтобы представить обновленные нацпроекты, и там, я думаю, будет больше смелых системных структурных мер", — отметил Кудрин.Правительство пересмотрит цели и меры нацпроектов: появилось много новых вызовов, на которые нужно реагировать. Появятся новые компоненты и новые проекты, а часть старых сократят. Планируется уделить особое внимание здравоохранению, включая телемедицину.Кудрин положительно оценил план восстановления экономики стоимостью свыше 5 триллионов руб. на 2020-2021 годы, включая 2,8 триллиона руб. в первый год, и 2,4 триллиона руб. на второй год."Сейчас было бы трудно написать какой-то детальный, подробный план", — считает Кудрин. По его мнению, все страны мира оказались не готовы к пандемии, но Россия неплохо справляется с COVID-19 благодаря врачам и военным.Общенациональный план восстановления экономики России нацелен на рост ВВП не менее 2,5% к концу 2021 года, снижение безработицы до 5% и увеличение реальных доходов населения. План обсуждался 2 июня во время онлайн-встречи премьер-министра Михаила Мишустина с президентом России Владимиром Путиным.