Карантин закончен, поэтому сейчас время поговорить на тему базового летнего гардероба. Для многих такого понятия даже не существует, но придерживаться правил летней базы стоит, если вы хотите выглядеть стильно.

Карантин закончен, поэтому сейчас время поговоритьна тему базового летнего гардероба. Длямногих такого понятия даже не существует, но придерживаться правил летней базыстоит, если вы хотите выглядеть стильно.Если придерживаться так называемой "базы", не нужно будет наматывать километры вокруг гардероба и тратить драгоценныенервные клетки в магазинах одежды. Вы будете собирать свои образы за пять минут.База – это конструктор, на котором строятсясамые головокружительные образы и на чем живет неистовый креатив. На базу можно накладыватьвсе, что угодно. Иногда базовые вещи достаточно просто обыгрывать интереснымиаксессуарами. Если вы готовы встретить лето во всеоружии, то читайте новый материал "На "Дни.ру". Я обещаю вам максимально стильное лето.Итак, ваша летняя база:Самая простая хлопковая футболка в трех цветах: белый, черный ибежевый. (В идеале иметь также пару футболок на 1-2 размера больше – оверсайз сейчас втренде). Данную вещь можно интегрировать во множество разных луков: отромантичного до кэжуал и рок-стиля.Белая и голубая рубашка спуговицами (не кнопки), классический английский воротник, непрозрачная ткань.Запомните, рубашка классического кроя, или даже мужская рубашка, может спастимиллион и один ваш образ. Рубашку можно надеть не только с классическими брюками, но и с джинсами, юбками,шортами.Джинсовка и пиджак – эти двевещи должны свободно сидеть на фигуре. Обратите внимание на вещи оверсайз.Джинсы"бойфренды" и джинсы сзавышенной талией. "Бойфренды" идеальноподойдут для повседневных луков, с кедами и жакетом. А джинсы с завышенной талией можно надеть как с рубашкой и балетками – днем, так и с туфлями на шпильке и жакетом по фигуре – вечером.Классические брюки прямогокроя, белого и черного цвета впишутся во множество интересных решений. Также, видеале, иметь в гардероде брюки "дудочки".Джинсовые шорты, шорты из брючной ткани, бермуды – яркий примербазовых решений. Я советую шорты выбратьс завышенной талией, поскольку низкая посадка совсем вышла из моды, и сейчас, прямоскажем, анти-тренд. Старайтесь подбирать ткань средней плотности, и,конечно, избегайте ярких принтов, поскольку речь идет о базовых вещах.Юбкам однозначно есть место вбазовом гардеробе. Выбирайте юбки прямого кроя, с классической посадкой или с высокой, старайтесьпридерживаться средней длины.Мы не можем ограничиться одним базовым платьем на лето, это было быпросто кощунство. Я советую на каждый день платье комбинацию, оно относится кбельевому стилю. Его можно обыгратьразличными аксессуарами, оно идеально будет смотреться с любой обувью. Такое платье отлично сочетается с пиджаком или объемнойрубашкой – включайте полет фантазии, такая универсальная вещь должна быть вгардеробе. Также я советую обратить свое внимание на платья-рубашки и обычныехлопчатобумажные летние платья с открытыми плечами.Белые кеды, босоножки с тонкойперемычкой, классические бежевые туфли-лодочки под цвет вашей кожи. Это таобувь, которая является летней базой. Сандалии и балетки вы можете внедрять в вашгардероб – исключительно ваш выбор.В рейтинге базовых летних сумок на первом месте конечно же шоппер. Это оченьвместительная удобная сумка, которая может стать повседневной вещью. Также, в базуможет входить "структурная" сумка аля "Birkin". Crossbodyидеальна будет для прогулок по городу,клатч незаменим для вечерних выходов в свет. Цвета аксессуаров желательно выбирать приглушенные – черный,серый и бежевый. Да, и кстати, не обделите себя соломенной сумочкой и интереснойсоломенной шляпкой на ваш вкус.