Дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова снялась в откровенной фотосессии. Снимки 21-летней модели оценили поклонники.

Дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова снялась в откровенной фотосессии. Снимки 21-летней модели оценили поклонники.Манекенщица появилась на обложке цифровой версии популярного глянцевого издания. На фотографии, опубликованной в соцсети "Инстаграм", Алеся Кафельникова запечатлена обнаженной на подоконнике. "Так я пытаюсь позагорать на карантине", – подписала пикантный кадр знаменитость.Снимок произвел фурор в Сети. Поклонники пришли в восторг от фигуры девушки. "Очень круто", "Лето наконец-то стало жарким", "Лучшая", "Этим летом только так загорать", "Богиня", "Это потрясающе", – отметили восхищенные комментаторы.Однако не все оценили новую обложку Elle. "Печально, что голая попа стала нормой в журналах. А потом все удивляются, почему молодежь становится все хуже и испорченнее, особенно, в соцсетях. Тут попу увидят, там грудь, вот и ответ напрашивается", – поделилась мыслями одна из пользовательниц.Напомним, несколько лет назад попала в реабилитационную клинику из-за увлечения запрещенными веществами. Модель прошла длительный курс лечения, после чего вновь вернулась к работе. Незадолго до пандемии она жаловалась на загруженный график.6 Июн 2020 в 11:41 PDTИзвестно, что с отцом девушка практически не общается. В прошлом году Кафельников обвинил дочь во лжи. Бывший теннисист рассказал, что не раз пытался восстановить отношения с наследницей, однако это не привело ни к чему хорошему. Модель в свою очередь заявила, что отец довел ее до нервного срыва.