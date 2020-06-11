Американский пловец Майкл Фелпс, спринтер из Ямайки Усэйн Болт и швейцарский теннисист Роджер Федерер составили тройку лучших атлетов XXI века по версии испанского издания Marca. Россиян нет в Топ-100 списка, по видимому, из-за допинговых гонений последнего времени на наших спортсменов.

Американский пловец Майкл Фелпс, спринтер из Ямайки Усэйн Болт и швейцарский теннисист Роджер Федерер составили тройку лучших атлетов XXI века по версии испанского издания Marca. Россиян нет в Топ-100 списка, по видимому, из-за допинговых гонений последнего времени на наших спортсменов.Думается, что можно было бы понять отсутствие в списке лучших спортсменов двух первых десятилетий века теннисистки Марии Шараповой, которая сама призналась в употреблении запрещенного препарата, но почему в списке нет хоккеиста Александра Овечкина, прыгуньи с шестом Елены Исинбаевой или шахматиста Владимира Крамника, совершенно неясно. И это при том, что 23-кратный олимпийский чемпион Фелпс в свое время попался на употреблении марихуаны и был наказан спортивными властями США.В Топ-10 списка также вошли испанский теннисист Рафаэль Надаль, американцы Коби Брайант (баскетбол) и Тайгер Вудс (гольф), аргентинский футболист Лионель Месси, гонщики Льюис Хэмилтон (Великобритания, авто) и Валентино Росси (Италия, мото), а также португальский футболист Криштиану Роналду.К слову, даже в отсутствие россиян, список от Marca достаточно спорный: немецкий автогонщик Михаэль Шумахер, который имеет больше титулов, чем Хэмилтон, стоит ниже британца (13-е место), в споре боксеров филиппинец Мэнни Пакьяо (16-е) намного опередил непобедимого американца Флойда Мэйвезера (30-е), а британский бегун Мо Фара, который совсем недавно был вынужден оправдываться от обвинений в сокрытии допинга, тем не менее, удостоился попадания в сотню лучших атлетов века.