Эмин Агаларов показал прогулку с Афиной. Поклонники пришли в восторг от трогательных кадров.

Эмин Агаларов показал прогулку с Афиной. Поклонники пришли в восторг от трогательных кадров.В ролике Эмин Агаларов в одних шортах играет с малышкой. "Маленькая принцесса Афина! Смотришь на вас, и сразу деток хочется!", – прокомментировала публикацию бизнесмена одна из подписчиц.Девочке почти полтора года. Напомним, ранее певец объявил о том, что расстается с матерью Афины – Аленой Гавриловой. Он официально объявил о разрыве, поблагодарив модель за прожитое вместе время.