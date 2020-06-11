Массовая вакцинация жителей Москвы от коронавируса COVID-19 может начаться в декабре. Об этом со ссылкой на специалистов заявил в интервью телеканалу Россия 24 мэр российской столицы Сергей Собянин.

Массовая вакцинация жителей Москвы от коронавируса COVID-19 может начаться в декабре. Об этом со ссылкой на специалистов заявил в интервью телеканалу "Россия 24" мэр российской столицы Сергей Собянин.Он пояснил, что на стадии клинических испытаний сейчас находится минимум три вакцины, разработанных отечественными институтами. Первая вакцина от коронавируса уже может появиться в августе, сентябре или октябре. После этого предстоит наладить массовое производство вакцины. Поэтому, пояснил Собянин, говорить о массовом вакцинировании жителей можно будет к зиме, к Новому году."Но надеюсь, что это будет раньше", — выразил оптимизм московский градоначальник.При этом Сергей Собянин подчеркнул, что новые препараты для терапии проходят регистрацию. Все, что появляется нового, добавил мэр, буквально с фабричной проходной попадает в больничную сеть города Москвы. И поступает не только для госпиталей, но и для амбулаторного лечения.