Ситуация в российской электроэнергетике развиваются по оптимистическому сценарию в условиях пандемии коронавируса, заявил замминистра энергетики Юрий Маневич.

Ситуация в российской электроэнергетике развиваются по оптимистическому сценарию в условиях пандемии коронавируса, заявил замминистра энергетики Юрий Маневич.Минэнерго подготовило несколько сценариев развития ситуации в энергетике. По словам Маневича, события развиваются по оптимистическому сценарию, однако экономических последствий отрасль не избежит. В частности, в России отмечено снижение энергопотребления, однако не такое серьезное, как в других странах, подчеркнул замминистра, отмечает "Интерфакс".По оптимистическому сценарию энергопотребление в России сократится в 2020 году на 3,6% в годовом выражении. Этот сценарий предполагает, что влияние пандемии коронавируса на потребление продолжится во II квартале, а затем спрос начнет восстанавливаться.Между тем снижение потребления электроэнергии в этом году не превысит 2,2%. С начала года показатель уменьшился на 1,6%, с начала пандемии — на 3,9%, пояснили в Минэнерго.