Безработные граждане получат дополнительную помощь от государства. Соответствующее постановление подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин.

Безработные граждане получат дополнительную помощь от государства. Соответствующее постановление подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин.В документе отмечается, что на три месяца продлевается возможность получения пособия по безработице. Это относится к тем, у кого после 1 марта закончился период его выплаты.Согласно постановлению, минимальное пособие по безработице за май, июнь и июль увеличивается до 4,5 тысячи рублей.Расширится число семей с детьми до 18 лет, которые вместе с пособием по безработице получат на каждого ребенка ежемесячную выплату в размере 3 тысяч рублей в период с июня по август.Также в постановлении говорится о помощи индивидуальным предпринимателям, которые вынужденно прекратили осуществление своей деятельности после 1 марта и стали официально безработными. Они будут получать пособие в максимальном размере — 12 130 рублей. Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте правительства России.