Михаил Мишустин обратил внимание, что до пандемии коронавируса внешние факторы не так сильно влияли на экономику страны. Распространение инфекции заметно сказалось на деятельности государства.

Михаил Мишустин обратил внимание, что до пандемии коронавируса внешние факторы не так сильно влияли на экономику страны. Распространение инфекции заметно сказалось на деятельности государства.Как только завершится второй квартал 2020 года, можно будет говорить о влиянии коронавируса на экономику более детально, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании правительства по экономическим вопросам в четверг, 11 июня.Он также завел речь и о субсидиях регионам для выплат семьям с детьми. На эти нужны правительство выделит свыше 12 миллиардов рублей, сообщил Михаил Владимирович.Кроме того, премьер-министр пообещал рассмотреть вопрос об увеличениисубсидий субъектам страны на выплаты ежемесячных пособий малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет. Для этих целей в бюджете есть около 105 миллиардов рублей.Мишустин отметил, что выплаты работникам медучреждений должны осуществляться в срок и полном объеме. Для этого 11 июня будет распределено свыше 755 миллионов рублей 10 регионам, и 3,8 миллиардов – 46 субъектам страны.Напомним, 11 мая президент страны Владимир Путин заявил, что страна намерена обеспечить . Также российский лидер сообщил о мерах, которые должны помочь остаться на плаву бизнесу.