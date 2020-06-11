Обновленная версия разведывательно-ударного вертолета Ка-52 Аллигатор может появиться уже через два года. Боевая машина получит современные навигационный и прицельный комплекс, а также систему правления огнем, которая работает с новой крылатой ракетой.

Обновленная версия разведывательно-ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" может появиться уже через два года. Боевая машина получит современные навигационный и прицельный комплекс, а также систему правления огнем, которая работает с новой крылатой ракетой, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на портал госзакупок.Из документов следует, что соберут два опытных вертолета Ка-52М. Их испытания планируют завершить в сентябре 2022 года. Общая стоимость работ оценивается в 153 миллиона рублей.Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 способен как сам атаковать противника, так и снабжать информацией другие вертолеты. На "Аллигаторе" установлена радиолокационная станция "Арбалет", которая обнаруживает тяжелую боевую машину на расстоянии до 8 километров. Вооружение Ка-52: встроенная 30-миллиметровая пушка, управляемые противотанковые ракеты "Атака" и "Вихрь-1", блоки реактивных снарядов С-8.