Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил аннулирование результатов женской сборной России по хоккею на Олимпийских игра-2014 в Сочи, об этом сообщает пресс-служба организации.

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил аннулирование результатов женской сборной России по хоккею на Олимпийских игра-2014 в Сочи, об этом сообщает пресс-служба организации.Комиссия МОК признала российских спортсменок виновными в нарушении антидопинговых правил. Навсегда отстранены от участия в Олимпиадах хоккеистки Инна Дюбанок, Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Анна Шибанова, Екатерина Смоленцева, Галина Скиба, Татьяна Бурина и Анна Щукина.На Играх-2014 женская сборная России не смогла завоевать медали, выбыв из борьбы на стадии 1/4 финала и заняв шестое место. Теперь на шестую строчку поднялись немки, на седьмую – представительницы Японии. Первые три места остались без изменений – Канада, США, Швейцария.Также МОК лишил серебряной медали Олимпиады-2012 в Лондоне легкоатлетку Ольгу Каниськину в соревнованиях по спортивной ходьбе и аннулировал пятое место Аниси Кирдяпкиной.