На Мосфильмовской улице столкнулись такси и полицейский мотоцикл. Сотрудник правоохранительных органов, по информации очевидцев, получил тяжелые травмы.

На Мосфильмовской улице столкнулись такси и полицейский мотоцикл — видео момента аварии опубликовал Департамент транспорта Москвы.Опубликованные кадры демонстрируют выезд таксиста перед мчащим мотоциклом, после чего происходит столкновение. От удара полицейского подбросило в воздух и закрутило, после чего он, пролетев пару десятков метров, упал на газон.По предварительной информации, сотрудник ДПС попал в аварию во время преследования нарушителя. "Сотрудник ГИБДД жив и госпитализирован в 1-ую Градскую больницу им. Н.И. Пирогова, с предварительным диагнозом: сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, перелом плеча", — сообщили в Департаменте транспорта.