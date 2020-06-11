Россияне забили тревогу после публикации фотографии Настасьи Самбурской с окровавленным лицом. Они хотят найти обидчика артистки.

Россияне забили тревогу после публикации фотографии Настасьи Самбурской с окровавленным лицом. Они хотят найти обидчика артистки.Леденящий душу снимок появился в социальной сети "Инстаграм". На фотографии можно заметить, что из носа актрисы течет кровь. Изуродованное лицо Настасья Самбурская прячет под воротом свитера.Кадр не на шутку напугал пользователей. "Жутковато, мороз по коже", "Какая жесть", "Как мне страшно стало","Очень тревожное фото", – написали комментаторы. Подписчики спросили у звезды, кто разбил ей нос. Они пообещали найти обидчика и расправиться с ним.Как оказалось, кровь была не настоящая. Самбурская рассказала, что приняла участие в "мадридской фотосессии" и обещала в скором времени выложить еще несколько снимков.Объяснение актрисы успокоило пользователей. Многие похвалили работу гримера. "Качественный снимок", "Как афиша к фильму", "Ох, этот взгляд, будто жертва и хищница одновременно", – оставили комментарии поклонники.7 Июн 2020 в 1:34 PDTОтметим, что часто эпатирует публику. Весной этого года знаменитость . Артистка с иронией отметила, что так на ее внешний вид повлиял карантин. "Салоны красоты не работают, я осталась без шугаринга, и вы наконец видите мое истинное лицо", – пошутила она.