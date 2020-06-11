Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн высказался о возможном лечении спровоцировавшего смертельную аварию актера Михаила Ефремова. Он считает, что трагедия может заставить артиста всерьез пересмотреть свои взгляды на жизнь.

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн высказался о возможном лечении спровоцировавшего смертельную аварию актера Михаила Ефремова. Он считает, что трагедия может заставить артиста всерьез пересмотреть свои взгляды на жизнь.По мнению эксперта, лечение звезды от предполагаемой алкогольной зависимости может занять около месяца, а затем начнется реабилитация. Он добавил, что сколько она продолжится – сказать сложно."Она может длиться всю жизнь, прогнозировать это трудно. Иногда такие катастрофические события очень отрезвляюще действуют на человека", – заявил специалист. Евгений Брюн не исключил, что Михаил Ефремов ранее проходил лечение в частной клинике.По мнению медика, общество должно реагировать на трагические случаи. Он считает, что близкие и знакомые актера давно должны были бить тревогу и в какой-то мере ответственны за пьяное ДТП. "Во-первых, семья ни разу не побеспокоилась о том, чтобы его остановить или обратиться за помощью к нам. Его коллеги прекрасно знали, что с ним происходило на протяжении многих лет", – высказался эксперт.По словам Евгения Брюна, артисты всегда живут на грани возможного. Он отметил, что Михаил Ефремов не единственный из знаменитостей, кто прошел тяжелый трагический путь. В пример он привел Владислава Галкина, Владимира Высоцкого и Сергея Есенина.Напомним, вечером 8 июня устроил аварию в центре Москвы. Автомобиль Jeep Grand Cherokeе, за рулем которого сидел артист, вылетел на встречную полосу и врезался в машину Lada. В результате пострадал водитель отечественного автомобиля. Мужчина скончался в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.