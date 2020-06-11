Супруг Ксении Бородиной сделал то, что, по его мнению, может спровоцировать их расставание. Курбан Омаров совершил сразу несколько преступлений.

Супруг Ксении Бородиной сделал то, что, по его мнению, может спровоцировать их расставание. Курбан Омаров совершил сразу несколько "преступлений".Бизнесмен уехал кататься на квадроцикле. В итоге он приехал через час весь грязный. Снимком в таком виде он поделился в своем инстаграм-аккаунте.Поклонники заметили, что спасти белоснежную футболку от Givenchy ему вряд ли удастся. Избранник Ксении Бородиной пошутил на тему своего внешнего вида. "Я, конечно, еще домой не заходил, но что-то мне подсказывает, что сегодня еще одна пара шоубиза разойдется!" – написал предприниматель.Отметим, что телеведущая очень любит чистоту. Она с семьей живет в загородном доме, куда переехала в прошлом году. Звезда "Дома-2" долго делала ремонт, выбирая лучшие отделочные материалы.9 Июн 2020 в 12:17 PDTОтметим, что и Курбан Омаров были на грани настоящего развода. Вскоре после рождения их общей дочери Теоны теледива уличила мужа в измене и выгнала из дома. Через несколько месяцев они вновь стали общаться и помирились.