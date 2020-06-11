Игорь Николаев разоткровенничался с поклонниками. Композитор поведал об интимной связи с популярной исполнительницей.

Игорь Николаев разоткровенничался с поклонниками. Композитор поведал об интимной связи с популярной исполнительницей.Музыкант с теплом вспоминает работу с Аллой Пугачевой. Он любил аккомпанировать звезде на сцене. Каждый концерт был для Игоря Николаева особенным, непохожим на предыдущие. "Мы чувствовали друг друга... Скучаю по этим временам", – поделился артист.На своей странице в соцсети "Инстаграм" композитор опубликовал отрывок своего творческого вечера "Миллион красивых женщин" в 2003 году. Тогда на сцене Кремлевского дворца Пугачева исполнила песню "Мимоходом", а Николаев играл на фортепиано.Архивный ролик оценили пользователи Сети. Они поблагодарили композитора за то, что он показал такие редкие кадры. "Потрясающая песня, спасибо, маэстро!", " неповторимая. И столько людей надеются, что Вы еще много раз будете аккомпанировать ей, а она петь", – выразили мнение комментаторы.10 Мар 2019 в 10:51 PDTОтметим, что не в первый раз делится старыми записями с Примадонной. Так, в честь дня рождения Аллы Пугачевой композитор разместил в личном микроблоге , которые были сделаны в разные годы. Поклонники заявили, что артистка хорошеет с каждым годом.