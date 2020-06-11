В отношении мэра Норильска, где 29 мая произошел масштабный разлив нефтепродуктов, возбуждено уголовное дело о халатности.

В отношении мэра Норильска, где 29 мая произошел масштабный разлив нефтепродуктов, возбуждено уголовное дело о халатности.Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, Ринат Ахметчин знал о количестве вытекшего из резервуара топлива, однако не среагировал на ситуацию должным образом. В частности, он не организовал взаимодействие между ведомствами и наблюдение за состоянием окружающей среды, не спрогнозировал развитие и последствия ЧС. Обвинение по ч. 1 ст. 293 УК РФ ему уже предъявлено, отметила представитель СКР.Ранее в ходе расследования были задержаны директор ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов. Все они подозреваются в нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов. Следствие установило, что данные должностные лица знали о том, что резервуар нуждается в ремонте, однако продолжали эксплуатировать его.Обвинения по делу об утечке топлива также предъявлены начальнику цеха ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину.29 мая 2020 года из треснувшего резервуара ТЭЦ-3 утекло около 21 тысячи тонн топлива. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня.