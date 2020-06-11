Погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова Сергея Захарова похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области.

Водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области.Как передает РИА Новости​​​, прощание началось с отпевания в храме Казанской иконы Божией Матери в селе Константиново. После этого траурная процессия двинулась в родное село Захарова.Среди 14 венков, которые принесли родные и близкие, был один без подписи, но венка от Ефремова не было.Как сообщалось ранее, вечером 8 июня на Садовом кольце актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель "Лады" — курьер интернет-магазина Сергей Захаров получил тяжелые травмы. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось, он умер в больнице.По факту ДТП возбудили уголовное дело о "пьяном" вождении, повлекшем смерть человека. Ефремов находится под домашним арестом. Если актера признают виновным, ему грозит до 12 лет лишения свободы.Во время судебного заседания артист согласился с обвинением, назвав инцидент "чудовищным".В связи с данным происшествием возбуждено еще одно дело — о сбыте наркотических средств. Экспертиза показала, что помимо алкоголя в крови Ефремова в момент ДТП содержались следы запрещенных веществ.