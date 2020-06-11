На телеканале Россия 1 – продолжение собственного расследования исчезновения воспитательницы Елены Пикуль, которая набрала миллионы долгов и исчезла, бросив мужа и двоих детей. Частный детектив нашел ее в московском районе Новокосино, но когда она это поняла, то уехала в Подмосковье.

В эфире телеканала "Россия 1" – продолжение собственного расследования исчезновения воспитательницы Елены Пикуль, которая набрала миллионы долгов и исчезла, бросив мужа и двоих детей.Ранее сообщалось, что она занимала у родных и знакомых крупные суммы денег — якобы на лечение последней стадии онкологии и даже на похороны детей.Супруг женщины Юрий Пикуль сейчас занимается восстановлением документов и переоформил на себя сим-карту жены.Даже от части ее переписки, которую успел прочесть мужчина, он не может прийти в себя – настолько велик шок. При этом он опасается, что Елена похитит детей, и эти опасения не напрасны.Первого июня она вышла на связь с мужем с незнакомого номера, написав, что обязательно заберет их дочку.Частный детектив отыскал женщину в московском районе Новокосино. По его версии, Елена продает чужие вещи, потому ей не на что жить, а помогает ей в этом давняя подруга, фамилия которой значится в графе "мать" сына Пикулей.Когда женщины поняли, что их обнаружили, они скрылись в один из дальних городов Подмосковья.Какая загадка связана с рождением сына Пикулей? Действительно ли она скрылась с 10 миллионами рублей, и если да, то на что Елена потратила деньги?Мог ли муж быть в сговоре с ней? Какую тайну больше 20 лет скрывала воспитательница? И что рассказала женщина, фамилия которой значится в графе" мать" свидетельства о рождении сына Пикулей?О новом следе в истории исчезнувшей с деньгами воспитательницы – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".