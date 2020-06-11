Национальный банк Украины (НБУ) с 12 июня снизил учетную ставку с 8% до 6% годовых. Это самый низкий уровень учетной ставки за всю историю независимой Украины, сообщает НБУ. При этом 24 апреля НБУ снизил ставку с 10% до 8% годовых.

Национальный банк Украины (НБУ) с 12 июня снизил учетную ставку с 8% до 6% годовых. Это самый низкий уровень учетной ставки за всю историю независимой Украины, сообщает НБУ. При этом 24 апреля НБУ снизил ставку с 10% до 8% годовых.Максимальной — 30% — учетная ставка НБУ оставалась с марта по август 2015 года, минимальной — 6,5% — с августа 2013 года по апрель 2014 года. Последний цикл подъема ставки начался в октябре 2017 года, за это время ставка выросла с 12,5% до 18% (сентябрь 2018 года). С апреля 2019 года начался цикл снижения ставки.Между тем объем международных резервов Украины превысит $27 миллиардов к концу года, заявил глава НБУ Яков Смолий.Кредиты от МВФ помогут увеличить международные резервы Украины, подчеркнул Смолий. Несмотря на значительные платежи по внешнему госдолгу, международные резервы страны превысят показатели, существовавшие до кризиса, подчеркнул глава НБУ.Часть денег, выделенных МВФ Украине, пойдет на преодоление последствий пандемии коронавируса с стране.МВФ одобрил новую программу поддержки Украины, фонд выделит кредиты на $5 миллиардов на 18 месяцев. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в ближайшее время получит первый транш в размере $2,1 миллиарда.