В Москве сотрудник Росгвардии пообещал подкинуть наркотики жителю Москвы и посадить его на пять лет из-за того, что тот слушал музыку.

В Москве сотрудник Росгвардии пообещал подкинуть наркотики жителю Москвы и посадить его на пять лет из-за того, что тот слушал музыку.Инцидент произошел в субботу, 6 июня, в доме на улице Нижегородская. Соседка вызвала полицию с жалобой на жильца, слушающего музыку в пять часов вечера.Приехали росгвардейцы, зашли в квартиру мужчины, на которого пожаловались и принялись угрожать, не зная, что в помещении стоит видеокамера."Дайте ему как следует!", — слышен голос соседки на опубликованных кадрах, перед тем, как дверь квартиры закрылась. После этого сотрудник правоохранительных органов говорит: "В тюрьму хочешь? Сейчас тебе наркоту подкину, и поедешь на зону, на пять лет, хочешь? Просто так!"По информации телеканала "360", ссылающегося на пресс-секретаря Главного управления Росгвардии Москвы, была проведена служебная проверка, после которой одного из сотрудников привлекли к строгой дисциплинарной ответственностиАгентство РИА Новости, ссылаясь на свои источники, отметило, что у провинившегося сотрудника ребенок является инвалидом, как и соседка, пожаловавшаяся на громкую музыку. "Поэтому росгвардеец слишком эмоционально воспринял произошедшее, так среагировал и так себя повел. Но это ни в коем случае не умаляет его вину", — процитировало издание своего собеседника.