В Перми произошло серьезное ЧП. Уточняется, что в городе прошли сильные ливень и град, которые доставили хлопок местным жителям. Очевидцы рассказали, что видели, как по затопленным улицам ..

В Перми произошло серьезное ЧП. Уточняется, что в городе прошли сильные ливень и град, которые доставили хлопок местным жителям.Очевидцы рассказали, что видели, как по затопленным улицам плыли машины. Град также доставил хлопот россиянам, передает . Кадры, на которых запечатлены последствия случившегося, обнародованы в социальных сетях.