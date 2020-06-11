Наташа Королева дала откровенное интервью. Популярная певица рассказала о том, как потеряла ребенка, и что сделала, чтобы заглушить эту боль.

Наташа Королева дала откровенное интервью. Популярная певица рассказала о том, как потеряла ребенка, и что сделала, чтобы заглушить эту боль.У Наташи Королевой и ее мужа, стриптизера Сергея Глушко (более известного под звучным псевдонимом Тарзан) есть сын Архип. Юноше уже 18 лет. Однако пара хотела второго ребенка. В 2015 году артистка узнала, что беременна. Но тут разгорелся скандал с интимными фотографиями Наташи, которые вдруг появились в Сети.В частности, утверждалось, будто Королева сама "слила" пикантные снимки, чтобы пропиариться. Однако артистка выступила с опровержением, отметив, что эти фото предназначались только ее мужу. При этом певица умолчала о том, что ждала ребенка. А затем, в результате шумихи, . На тот момент она находилась на раннем сроке беременности – три месяца.В откровенном интервью на шоу "Люкс ФМ" Наташа Королева призналась, что тяжело переживала эту ситуацию. По ее словам, первую неделю она "лежала трупиком" и плакала. Ни с кем из знакомых артистка на связь не выходила. Тем не менее, ей очень помог ее концертный директор.25 Июн 2019 в 4:04 PDT"Она приехала ко мне и сказала: "Ты что рыдаешь? Жизнь не закончилась!" Я кричала в ответ: "Почему все так несправедливо!". А она меня встряхнула", – отметила Наташа Королева.А еще певица обратилась за помощью к психотерапевту, стала медитировать, слушать музыку на частоте 432 Герц, созерцала красоту, не смотрела телевизор, не читала новости. "Я поехала в красивые места…" – сообщила Наташа Королева.Певица дала совет всем женщинам, оказавшимся в аналогичной ситуации, в отчаянии не прибегать к помощи алкоголя и, тем более, наркотических веществ. "Сразу забудьте. Потому что, к сожалению, когда мы мегауязвимы от того, что ничего не можем сделать, то легко подсаживаемся на ту гадость, которая потом делает из нас нелюдей", – констатировала артистка.