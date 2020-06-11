Приказом МВД России на должность заместителя начальника УМВД России по Владимирской области – начальника полиции назначен Александр Арапов.

10 июня 2020 года приказом Министра внутренних дел Российской Федерации заместителем начальника УМВД России по Владимирской области – начальником полиции назначен полковник полиции Александр Арапов.Арапов Александр Юрьевич родился 21 января 1976 года в городе Владимире. Окончил Владимирский юридический институт Минюста России.На службу в органы внутренних дел поступил в 1995 году. Александр Юрьевич имеют большой практический опыт. Прошел путь от оперуполномоченного до начальника управления уголовного розыска УМВД России по Владимирской области.Имеет ведомственные награды: медаль «За отличие в охране общественного порядка», медаль «За отличие в службе» 3, 2 и 1 степеней, нагрудный знак «Почетный сотрудник МВД».В ответном слове заместитель начальника УМВД России по Владимирской области – начальник полиции Александр Арапов поблагодарил руководителя регионального УМВД за оказанное доверие.