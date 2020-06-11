Виктория Макарская ведет свой блог в Интернете. Популярная артистка поднимает самые животрепещущие темы.

Виктория Макарская ведет свой блог в Интернете. Популярная артистка поднимает самые животрепещущие темы.Виктория и Антон Макарские считаются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. При этом артисты не скрывают, что : они и ссорились и даже дрались. Однако супругам удалось притереться друг к другу. А несколько лет назад у них появились дочь Маша и сын Ваня.Теперь Вика дает советы женщинам, переживающим проблемы в личной жизни. Так, Макарская выкладывает на своей личной страничке в Сети письма, в которых те откровенно рассказывают о том, что их волнует. Например, Виктории пожаловалась одна дама на то, что ее не влечет к мужу."Муж прекрасный отец, любящий, заботливый, таких я еще не встречала!!! Дочка очень его любит!!! Но как же мне тяжело с ним, не хочу ложиться с ним в постель, как мне быть, Викочка, как набраться сил?" – у Макарской читательница.Артистка попыталась ей помочь. Она откровенно обратилась к женщине: "По личному опыту на 100% знаю, как бывают переменчивы наши женские "чувства"!"15 Май 2020 в 4:27 PDTВиктория высказала предположение, что именно из-за того, что та женщина, по ее же признанию, раньше "блудила", теперь она за это расплачивается. Артистка порекомендовала даме искать помощи у Бога. "Молитесь каждый день о ЛЮБВИ к мужу. БОГ даст! Забудется прежнее, придет и желание, и радость в постели. И будет у вас самый счастливый брак (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – убеждена Макарская. Также не без юмора она добавила: "Не дурИте, не разрушайте семью с нормальным мужиком. В стране с ними и так "напряженка"!"Многочисленные поклонники поддержали совет Виктории. Однако нашлись и те, кто выступил против. Они высказали мнение, что нет смысла терпеть и мучиться, когда нет чувств.