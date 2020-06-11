Пользователи соцсетей выложили кадры нападения роя пчел на автомобиль. Все случилось на парковке одного из торговых центров Уфы. Хозяин ушел в магазин, вскоре налетела туча пчел и облепила авто.

Пользователи соцсетей выложили кадры нападения роя пчел на автомобиль. Все случилось на парковке одного из торговых центров Уфы. Хозяин ушел в магазин, вскоре налетела туча пчел и облепила авто.Но хозяину машины можно только посочувствовать, ведь насекомые могут проникнуть в салон. А в комментариях горожане рассуждают, что, наверное, автомобиль был намазан медом, и на него слетелись неправильные пчелы. А по другой версии, передает ГТРК "Башкортостан", если авто заправляют газом, то отдушки, которые добавляют для определения возможной утечки, привлекают насекомых.