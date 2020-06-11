Во всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сочли необычно низкими цифры смертности от коронавируса в России на фоне большого числа тестов. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Во всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сочли необычно низкими цифры смертности от коронавируса в России на фоне большого числа тестов. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.Свою точку зрения представитель организации озвучил на брифинге в Женеве. Райан оценил высокий уровень тестирования людей на наличие COVID-19 в России, но подчеркнул, что российские власти должны объяснить, какой метод они используют, говоря о причинах смерти больных с коронавирусом.Райан отметил, что в Европе, где наблюдается высокая смертность, системы здравоохранения схожи с российской с точки зрения развитости и доступности. Вместе с тем, он подчеркнул, что в некоторых странах могут завышать показатель смертности, и могут быть другие основные причины заболевания.По словам представителя ВОЗ, есть стандарт официального подтверждения смерти.В свою очередьглава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний организации Мария Ван Керкхове заявила, что в ближайшее время многие страны мира будут пересматривать то, каким образом ранее учитывалась смертность от COVID-19.10 Июн 2020 в 12:07 PDTНапомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с CNN опроверг слухи о заниженной статистике по смертям от Он отметил, что в нашей стране очень эффективная система здравоохранения, и есть возможность для того, чтобы большее число людей оставалось в живых.