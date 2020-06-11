Социальная поправка в Конституцию, самая популярная и востребованная обществом, обязательно должна быть закреплена главным законом страны. Чтобы никакие кризисы не смогли отнять у людей социальных гарантий и лишить средств к существованию.

Социальная поправка в Конституцию, самая популярная и востребованная обществом, обязательно должна быть закреплена главным законом страны. Чтобы никакие кризисы не смогли отнять у людей социальных гарантий и лишить средств к существованию.Об этом заявила в эфире телеканала "Россия 1" сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева.Она отметила, что действующий в настоящее время федеральный закон об индексации пенсий и льгот, может меняется в ординарном порядке и зависеть от возможностей государства, определяющихся успехами в экономике."Чтобы зафиксировать достигнутый уровень и двигаться дальше, нужно армировать наше законодательство конституционным фундаментом. То есть, это должна быть конституционная норма", — уточнила Хабриева.Законодатель напомнила, что минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума в стране был достигнут только в 2018 году."Но случился кризис. Впереди будут другие кризисы. И чтобы не было соблазна откатиться назад, нужна конституционная норма", — подчеркнула она.Нельзя забывать, считает Хабриева, что все поправки, которые носят социальный характер, это не просто конкретизация параметров социального государства. В 90-е годы, когда писалась ныне действующая Конституции, не было таких возможностей. Сейчас они появились и стали актуальными."Теперь мы таким образом в Конституцию возвращаем человека с его заботами и нуждами", — уточнила она.Законодатель отметила также важность того, что все нормы, обозначенные в поправках, появились в процессе обсуждения с гражданами России и являются ответом на запросы общества.Также Хабриева коснулась поправки о памяти предков и вере в Бога, вызвавшей много дискуссий и споров.Она пояснила: "Эта поправка вовсе не означает, что Россия перестает быть светским государством и не отменяет 1 и 2 глав Конституции. Она представляет собой ценностное наполнение закона. Мы должны ориентироваться на будущее. Но нельзя стремиться в будущее, не высказав своего отношения к прошлому. Надо признать, что вера сыграла огромную роль в развитии России и менталитета нашего народа", — резюмировала законодатель.Также она сообщила, что в стране сейчас функционирует более 30 тысяч юридически зарегистрированных религиозных организаций."Упоминание о Боге в Конституции появляется в историческом ключе. Признание нашей тысячелетней истории очень важно для будущих поколений. Мы не можем отказываться от своего прошлого и от того, что сделало нас такими сильными, какие мы есть", — заключила Хабриева.Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Фактически будет идти в течение семи дней — с 25 июня по 1 июля. В Москве и Нижегородской области россияне смогут проголосовать онлайн.