Мнение четвертой жены Михаила Ефремова Ксении Качалиной о смертельном ДТП, которое устроил актер, повергло в шок общественность. Звезда фильмов 90-х считает, что ее бывшего мужа нельзя сажать в тюрьму.

Мнение четвертой жены Михаила Ефремова Ксении Качалиной о смертельном ДТП, которое устроил актер, повергло в шок общественность. Звезда фильмов 90-х считает, что ее бывшего мужа нельзя сажать в тюрьму.В эфир телеканала "Россия 1" вышел очередной выпуск передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир". В этот раз в студии обсуждали чудовищный поступок Михаила Ефремова, который повлек за собой смерть человека.Речь шла о страшном ДТП, произошедшем по вине актера вечером 8 июня в Москве. Водитель автомобиля, в который въехал пьяный артист, скончался через несколько часов от полученных травм.На шоу Малахова пришли брат, сын погибшего, а также невестка и племянник. Они убиты горем и отказываются принимать соболезнования, которые приносит Ефремов. Семья надеется, что актера накажут по всей строгости закона.В эфире также показали четвертую жену Михаила Олеговича, актрису Ксению Качалину. Женщина встала на сторону своего бывшего мужа и объяснила, почему он должен избежать наказания. По ее мнению, Ефремова можно простить за гениальность. Якобы актер имеет право оступиться."Он гений и все! Этим все сказано. Ему можно все. Он абсолютно свободный человек и делает все, что угодно!", – сказала Качалина.Сидящие в студии люди усомнились в адекватности актрисы. Многие отметили, что Ксении необходима помощь нарколога и психиатра.8 Июн 2020 в 1:57 PDTНапомним, вечером 9 июня Таганский суд Москвы решил, что Михаил Ефремов должен провести два месяца под домашним арестом, пока идет следствие. Актер признает свою вину.