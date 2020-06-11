Объем мировой торговли должен упасть на 27% во II квартале и на 20% по итогам 2020 года, так как основные секторы, включая автомобильную и энергетическую отрасли, пострадали от последствий пандемии, по данным агентства ООН, передает Reuters.

Объем мировой торговли должен упасть на 27% во II квартале и на 20% по итогам 2020 года, так как основные секторы, включая автомобильную и энергетическую отрасли, пострадали от последствий пандемии, по данным агентства ООН, передает Reuters."Учитывая сохраняющуюся неопределенность, прогноз UNCTAD указывает на снижение примерно на 20% в 2020 году", — говорится в отчете Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD)."Торговля в автомобильной и энергетической сферах рухнула, в то время как торговля сельскохозяйственными продуктами была стабильной", — отметили в агентстве.Как сообщалось ранее, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) спрогнозировала, что реальный ВВП стран G20 в I квартале 2020 года сократился на 3,4% в результате введения жестких мер борьбы с пандемией COVID-19.Сокращение ВВП стало максимальным с начала наблюдений в 1998 году. Для сравнения: в I квартале 2009 года, в разгар мирового финансового кризиса, ВВП стран "Большой двадцатки" сократился всего на 1,5%.Среди стран G20 наибольший спад в I квартале наблюдался в тех странах, которые ввели жесткие меры для борьбы с распространением коронавируса раньше. ВВП Китая сократился на 9,8%, Франции и Италии — на 5,3%.ВВП Германии сократился на 2,2%, Канады — на 2,1%, Великобритании — на 2%.