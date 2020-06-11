Почему число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в России пока держится на отметке около 8,5 тысячи в день и что нас ждет осенью? Опасен ли для окружающих переболевший коронавирусной инфекцией? И стоит ли пить лекарства для профилактики инфекции? Ответы на эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Почему число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в России пока держится на отметке около 8,5 тысячи в день и что нас ждет осенью? Опасен ли для окружающих переболевший коронавирусной инфекцией? И стоит ли пить лекарства для профилактики инфекции? Ответы на эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью министра здравоохранения Михаила Мурашко.- Михаил Альбертович, здравствуйте.- Здравствуйте.- На ваш взгляд, насколько оправданы были те действия, которые были сделаны в последние три недели? Оправданы ли были эти послабления?"Каждый регион находится в разной стадии эпидемиологического процесса. По нашим оценкам, 21 регион достаточно спокоен пока. Но в остальных все-таки эпидемиологический процесс течет", — отмечает министр российского здравоохранения.- Можно выделить регионы, где более благоприятная ситуация?"Можно назвать несколько регионов, — отвечает Михаил Мурашко. — Например, Тюменская область. Москва дает хороший результат по снижению госпитализации, по количеству заболевших. Но при этом мы говорим, что сохранять правила гигиены, правила ограничений, которые рекомендуются населению, просто необходимо".- Если говорить про переболевших, могут ли они на себе, на одежде, например, на руках переносить вирус? И когда безопасно уже с ними начинать общаться?"Человек, имеющий иммунитет, больше защищен сам, — подчеркивает министр.- Поскольку его защитные силы позволяют ему побороть вирус в случае, если он с ним сталкивается повторно. Тот же человек, который не переболел, сталкиваясь с любыми вещами или, например, в случае, если приходящий гость, скажем, принесет коронавирус на одежде или на каких-то предметах, то, конечно же, риск существует. Походы к друзьям в гости все-таки нужно по-прежнему ограничивать".- Насколько эффективно употребление здоровыми людьми антималярийных препаратов в целях профилактики коронавируса? Стоит ли это делать?"Поскольку к этим препаратом, во-первых, существует доступ только рецептурный, по назначению врача категорически, профилактически эти препараты рекомендовать нельзя. Мы видим, что по ним существуют в том числе и неблагоприятные исходы, неблагоприятные события в качестве аллергических реакций, нарушение (сердечного) ритма и ряда других", — поясняет глава Минздрава России.- В целом по стране от 8 до 9 тысяч заболевших в сутки. Это число существенно не снижается. Почему?"Это коэффициент репродукции. Поскольку он колеблется в пределах так от 0,8 до единицы с небольшим, то, конечно, это и отражается на общем количестве заболевших. Ряд регионов, которые ввели определенные послабления, имеют повышение коэффициента репродукции. При этом есть формат, в том числе плавающего режима ограничений, могут использоваться разные режимы: жесткий карантин, плавающие какие-то мероприятия, когда ограничения вводятся в выходные дни. Такой вариант тоже существует в этих моделях. И может использоваться", — добавляет Михаил Мурашко.- То есть, в России тоже возможен такой формат, когда постепенно будет чередоваться и введение карантина, и его отмена?"Конечно, возможен", — подтверждает глава Минздрава.- А вот это ухудшение, которое, эксперты ожидают осенью, оно откуда может прийти в нашу страну? Опять вирус завезут или будут мутировать уже те вирусы, которые в нашей стране гуляют?"Несколько факторов существуют. И говорят и сегодня уже статистические данные о том, что, да, бывают повторные заносы в те населенные пункты и государства, где ситуацию удалось стабилизировать. Но при этом существует и природно-климатические факторы", — поясняет министр.- В какой стадии сейчас процесс разработки вакцины? Может ли получиться так, что сразу две или три вакцины будет запущено в массовое производство сразу?"Это лучший вариант всегда, когда на рынке появляется несколько вакцин, — отмечает Михаил Мурашко. — Поскольку они изготавливается на различных платформах, и это разный тип вакцин, соответственно, для них существуют разные группы, в том числе и профиль безопасности, для кого может использоваться тот или иной лекарственный препарат".- Спасибо вам большое.