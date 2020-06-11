Oppo анонсировала на российском рынке смартфон Oppo A91 среднего класса. Новинка располагает просторным AMOLED-дисплеем, под которым спрятан сканер отпечатков пальцев, и квадрокамерой

Компания Oppo анонсировала на российском рынке смартфон Oppo A91 среднего класса. Новинка располагает просторным, 6,4-дюймовым дисплеем, под которым спрятан сканер отпечатков пальцев, 8 гигабайтами оперативной памяти и квадрокамерой. Об этом Вестям.Ru сообщили в пресс-службе.В Oppo A91 установлена AMOLED-панель с разрешением FullHD+ (2400х1080 пикселей). Скрытый под ней дактилоскопический сенсор распознает отпечаток и снимает блокировку за 0,32 секунды, отметили в компании. Защиту экрана обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass 5-го поколения.В роли "мозгов" служит 8-ядерный процессор MediaTek Helio P70 с графикой Mali-G72. Питает устройство аккумулятор объемом 4025 мАч. Заявлено, что технология быстрой зарядки VOOC 3.0 восполняет запас батареи на 50% за полчаса.У Oppo A91 четыре камеры. С основным 48-мегапиксельным модулем (f/1,8) соседствуют широкоуголка (f/2,2, 119 градусов), 2-мп макрообъектив и 2-мп датчик глубины для портертной съемки. Разрешение фронталки - 16 мп.Аппарат уже поступил в продажу. Модель с 8 гигабайтами оперативной и 128 ГБ встроенной памяти оценена в 27 990 рублей. Доступные расцветки - черная и синяя.