В Калужской области восьмилетний мальчик, запертый в квартире на несколько дней, пытался выйти выйти из дома, упал с высоты 5 этажа и остался в живых.

В Калужской области 8-летний мальчик, запертый в квартире на несколько дней, упал с высоты 5 этажа и остался в живых.Инцидент произошел в городе Киров в среду, 10 июня. По версии Следственного комитета РФ по Калужской области, ребенок увидел знакомых с балкона и выпрыгнул в к ним на улицу.Пострадавшего мальчика госпитализировали с переломами и ушибами, сообщается, что в настоящее время его состояние стабильное.Выяснилось, что мать мальчика была лишена родительских прав, и он проживал с отцом, однако мужчина бросил своего ребенка на несколько дней и уехал в столицу на заработки.Проверкой инцидента занимаются межрайонная прокуратура и следственный комитет, после чего будет принято процессуальное решение.