Клещи, зараженные боррелиозом (болезнью Лайма), могут встретиться россиянам в любом регионе страны, а вот клещевой энцефалит распространен не столь широко.

Клещи, зараженные боррелиозом (болезнью Лайма), могут встретиться россиянам в любом регионе страны, а вот клещевой энцефалит распространен не столь широко."Клещевой энцефалит есть не во всех регионах России: например, в Москве его нет, а уже в Тверской области есть", — рассказал РИА Новости директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Александр Лукашев.При этом он посоветовал жителям с высоким распространением этого заболевания использовать для защиты от клещей не только закрытую одежду и репелленты, но и регулярно вакцинироваться."Что касается боррелиоза, им могут быть заражены клещи на всей территории России. В Московской области в среднем инфицирован каждый третий клещ", — добавил Лукашев.По словам ученого, риск заражения боррелиозом напрямую зависит от времени присасывания клеща. Поэтому после прогулки нужно внимательно осматривать тело, чтобы заметить присосавшегося клеща как можно быстрее.