Пассажиропоток российских авиакомпаний сократился в мае на 91,3% в годовом выражении до 946 тысяч человек, сообщает Росавиация. При этом в помесячном выражении показатель вырос на 28%.

Пассажиропоток российских авиакомпаний сократился в мае на 91,3% в годовом выражении до 946 тысяч человек, сообщает Росавиация. При этом в помесячном выражении показатель вырос на 28%.Первое место по пассажиропотоку второй месяц подряд заняла S7, которая перевезла 281 тысячу пассажиров, что на 75,7% меньше, чем в мае 2019 года, но на 32% больше, чем в апреле 2020 года.Авиакомпания "Аэрофлот — российские авиалинии" перевезла 206 тысяч пассажиров, что на 93,1% меньше, чем в мае 2019 года, но на 40% больше, чем в апреле 2020 года.Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" перевезла 74,3 тысячи пассажиров (- 92,6% к маю 2019 года и + 20% к апрелю 2020 года). "Победа" не выполняла полеты в мае."ЮТэйр" перевезла 67 тысяч пассажиров (-90,3% к маю 2019 года и + 2% к апрелю 2020 года), "Уральские авиалинии" — 41 тысячу пассажиров (-95% к маю 2019 года и -2% к апрелю 2020 года).В целом в январе-мае российские авиакомпании перевезли 24,97 миллиона пассажиров (-44,6% в годовом выражении).