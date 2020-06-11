На счета пенсионеров в России будет перечислено около двух тысяч рублей. Единой для всех суммы нет: размер выплаты в регионах будет разным, сообщила эксперт по пенсиям Анастасия Киреева. Но такая мера коснется далеко не всех.

На счета пенсионеров в России будет перечислено около двух тысяч рублей. Единой для всех суммы нет: размер выплаты в регионах будет разным, сообщила эксперт по пенсиям Анастасия Киреева. Но такая мера коснется далеко не всех.Выплата в размере около двух тысяч рублей пенсионерам в России будет единовременной. На нее могут претендовать пожилые люди, получающие минимальную пенсию.Решения о выплате прибавки к пенсии озвучили власти нескольких регионов. Так, в Ленинградской области пожилые граждане получат по две тысячи рублей, а в Пензенской и Тамбовской – 1 800, сообщает АН "Актуальные новости".Ранее в Пенсионном фонде сообщили об индексации накопительных пенсий на 9,13%. Претендовать на прибавку смогут граждане от 53 до 67 лет. Перерасчет будет произведен автоматически с 1 августа – подавать заявления не нужно.Июньский график выплаты пенсий будет скорректирован из-за праздника. Страна будет отдыхать в пятницу, 12 июня. Почтовые и банковские отделения работать не будет. Пенсионеры в России получат положенные выплаты 13 июня.Еще один выходной придется на среду, 24 июня. В этот день пройдет военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Но на графике выплаты пенсий это не отразится.Напомним, что работающим пенсионерам в России предложили . Такой законопроект подготовили в ЛДПР. В партии считают, что отмена индексаций для этой категории граждан провоцирует рост социальной напряженности.По достижении 80 лет прибавка к страховой пенсии происходит автоматически.Обращаться в ПФР не нужно.— Пенсионный фонд РФ (@pension_fond)