11.06.2020

2020-06-11 19:40:02

Первый избранный мэр Владимира Игорь Шамов отмечает юбилей

Бывший мэр Владимира Игорь Шамов отмечает юбилей. Экс-градоначальнику сегодня исполнилось 85 лет. С юбилеем его поздравила наш корреспондент Юлия Болдина.

Свое 85-летие Игорь Васильевич не празднует, говорит - отмечать нечего. Он по-прежнему бодр и весел. По-прежнему говорит все, что думает. По словам именинника, телефон не умолкал: поздравляли родные, близкие, друзья и коллеги. В числе первых гостей - нынешний глава областного центра Андрей Шохин.

Пост мэра Игорь Шамов занял в начале 90-х. Сложное время. Перестройка. Пустые прилавки, постоянные отключения света и тепла, задержка зарплат и пенсий. Он искал деньги, где мог, брал кредиты, договаривался с предпринимателями. И люди ему верили. Говорили: Шамов работает - город живет. Потому дважды смог победить в прямых выборах. Андрей Шохин отмечает, для Владимира имя Шамова значит многое.

Андрей Шохин, глава администрации Владимира: «Я вот за что ему благодарен, он сохранил весь социальный культурный быт города Владимира. Если где-то, что-то растекалось вдруг в городах. Ни одной школы, ни одного дома культуры, ни одного детского сада, которые были в муниципалитете, не было приватизировано, не передано куда-то. Наоборот старались забрать. Игорь Васильевич, день рождение не у вас, день рождение у всего города Владимира».

Бывших градоначальников не бывает. У Игоря Васильевича и сейчас - ни одной свободной минуты. Всегда знает, чем живет город. Добился благоустройства дороги в одном из районов.

Игорь Шамов, бывший глава Владимира: «В городе мне нравится. Чисто. Особенно сейчас. Везде уже стригут траву. Вы куда ни пойдите, во всех дворах мужики в касках желтых, как будто война какая-то. Это все, потому что год необычный, снега не было практически. Но сразу везде чисто и свободно. А самое главное, они сами его поддерживают в состоянии».

Игорь Шамов признается, приятно, когда прислушиваются. Но еще радостнее, когда на улице до сих пор здороваются незнакомые горожане. Это высшая оценка работы.

Юлия Болдина, Александр Чунаев

«Вести-Владимир»

