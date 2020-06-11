В подмосковном Одинцово был задержан недобросовестный сотрудник правоохранительных органов. Уточняется, что оборотень в погонах пытался получить крупную взятку. Кроме того, у ..

В подмосковном Одинцово был задержан недобросовестный сотрудник правоохранительных органов. Уточняется, что оборотень в погонах пытался получить крупную взятку.Кроме того, у горе-полицейского нашли свертки с неизвестным веществом. Злоумышленник был увлен оиз органов, о суде над преступником информации на данный момент нет, пишет .