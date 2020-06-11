После разбирательства, руководство Росгвардии приняло решение уволить сотрудника, угрожающего москвичу подкинуть наркотики из-за громкой музыки.

После разбирательства, руководство Росгвардии приняло решение уволить сотрудника, угрожающего москвичу подкинуть наркотики из-за громкой музыки.Слова официального представителя Росгвардии Валерий Грибакин процитировало агентство ТАСС: "Подписан приказ о его увольнении".Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов приехали к москвичу после жалобы соседки на громкую музыку в дневное время, после чего росгвардеец угрожал мужчине подбросить наркотики и посадить его в тюрьму.Позже появилась информация, что росгвардеец принял ссору соседей близко к сердцу, поскольку его ребенок является инвалидом, как и женщина, жалующаяся на громкую музыку.