Сотрудники отдела по вопросам миграции УВД по Зеленоградскому АО напоминают, что подать заявление через Единый портал госуслуг можно в любое время суток...

Сотрудники отдела по вопросам миграции УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве напоминают о том, что подать заявление через Единый портал государственных услуг можно в любое время суток.Обратившись с заявлением в подразделения по вопросам миграции через Единый портал, можно получить следующий перечень государственных услуг:выдача заграничных паспортов;выдача (замена) внутренних паспортов граждан Российской Федерации;регистрационный учет граждан Российской Федерации (регистрация по месту жительства, регистрация по месту пребывания, снятие с регистрационного учета по месту жительства, снятие с регистрационного учета по месту пребывания).Подача документов через сеть Интернет позволяет избежать живых очередей. К тому же получать госуслуги через сайт выгоднее. Пользователи портала могут оплачивать государственную пошлину со скидкой 30%. Оценить качество предоставления госуслуг граждане могут через портал «Ваш контроль» или на сайте УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31