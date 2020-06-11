Уже по меньшей мере 12 американских городов запретили полицейским использовать удушающие приёмы при задержании.

Уже по меньшей мере 12 американских городов запретили полицейским использовать удушающие приёмы при задержании.Это стало ответом местных властей на массовые протесты в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.Демонстрации в США продолжаются уже третью неделю. На этом фоне объектами вандализма становятся статуи Христофора Колумба. Многие американцы считают его колонизатором и обвиняют в притеснении коренного населения.Тем временем продолжается разбирательство с полицейскими, которые участвовали в задержании Джорджа Флойда. Одного из них — Томаса Лейна — освободили под залог в 750 тысяч долларов, сообщает телеканал "Россия 24".