Полузащитник лондонского футбольного клуба Тоттенхэм Хотспур Деле Алли пропустит матч 30-го тура английской премьер-лиги против Манчестер Юнайтед из-за неудачной шутки про коронавирус.

Полузащитник лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" Деле Алли пропустит матч 30-го тура английской премьер-лиги против "Манчестер Юнайтед" из-за неудачной шутки про коронавирус.Футболист дисквалифицирован Футбольной ассоциацией Англии за то, что выложил в социальных сетях саркастический пост, посвященный инфекции. Как сообщает пресс-служба "шпор", 24-летний англичанин также оплатит штраф в размере 50 тысяч фунтов и пройдет очный курс на знание правил ассоциации.Деле Алли – воспитанник "Милтон Кинс Донс", откуда зимой 2015 года перешел в "Тоттенхэм". В составе "Шпор" полузащитник принял участие в 219 играх во всех турнирах, забил 62 мяча и отдал 54 результативные передачи. Также на его счету 37 матчей и три гола за сборную Англии.Матч "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед" состоится в пятницу, 19 июня, и будет первым для обеих команд после возобновления чемпионата Англии, который был прерван из-за угрозы распространения коронавируса.Напомним, в мае Деле Алли подвергся подвергся ограблению в собственном доме за два миллиона фунтов стерлингов. У футболиста и его подруги отобрали дорогостоящие наручные часы и ювелирные украшения.