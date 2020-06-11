С погибшим в аварии, которая произошла по вине Михаила Ефремова, простились родные. Матери Сергея Захарова стало плохо при виде гроба.

С погибшим в аварии, которая произошла по вине МихаилаЕфремова, простились родные. Матери Сергея Захарова стало плохо при виде гроба.11 июня тело Захарова привезли из Москвы в Рязанскуюобласть, в село Константиново. Умершего доставили к храму Казанской Божиейматери, чтобы провести отпевание. Кода гроб занесли в церковь, родительница СергеяЗахарова, Мария Ивановна, почувствоваланедомогание.Полуживую женщину под руки вывели на улицу. Родственники ни нашаг не отходили от безутешной матери. Незадолго до трагедии она перенесла инсульт, близкие до последнего не сообщали женщине о смерти кровиночки.Родственница Сергея Захарова, Раиса Царева, поговорила сжурналистами. Погибшего она охарактеризовала как замечательного человека.Сергея отличало такое качество как уравновешенность. Он и его родительницавсегда были готовы прийти на выручку. Царева добавила, что Захаров рос на ееглазах.Раиса Царева призналась, что актера Михаила Ефремова никогдане любила. Его она всегда воспринимала как плохого персонажа.Добавим, что односельчане о Захарове говорили толькохорошее. Никого из земляков Сергей никогда не подводил.10 Июн 2020 в 10:20 PDTНапомним, вечером 8 июня Заслуженный артист России Михаил Ефремовустроил смертельное ДТП. Находясь за рулем внедорожника, артист выехал навстречную полосу и врезался в фургон. За рулем ВАЗа был Сергей Захаров – он погиб.По данным следствия .