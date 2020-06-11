В матче 26-го тура чемпионата Португалии Порту на поле домашнего стадиона Драгау обыграл команду Маритиму – 1:0. У победителей встречи единственный мяч на шестой минуте забил Хесус Корона.

В матче 26-го тура чемпионата Португалии "Порту" на поле домашнего стадиона "Драгау" обыграл команду "Маритиму" – 1:0. У победителей встречи единственный мяч на шестой минуте забил Хесус Корона."Сине-белые" одержали третью победу в последних пяти играх и с 63 очками вышли в лидеры турнирной таблицы, обойдя на два очка "Бенфику", а "Маритиму" расположился на 15-й строчке, имея в активе 25 очков.