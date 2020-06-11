В отношении главы Норильска Рината Ахметчина возбуждено уголовное дело по статье Халатность, передает . Такое решение Следственный комитет принял из-за разлива топлива на ТЭЦ-3, ..

В отношении главы Норильска Рината Ахметчина возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", передает . Такое решение Следственный комитет принял из-за разлива топлива на ТЭЦ-3, принадлежащей дочерней компании "Норникеля".По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, мэр был осведомлен о масштабах ЧП, однако не принял решения по должному реагированию на произошедшее и по ликвидации последствий.