Улице, на которой стоит посольство США в Зимбабве, присвоят имя Джорджа Флойда. С такой инициативой в городской совет города Хараре обратился Гражданский форум Зимбабве и Альянс против санкций.

Улице, на которой стоит посольство США в Зимбабве, присвоят имя Джорджа Флойда. С такой инициативой в городской совет города Хараре обратился Гражданский форум Зимбабве и Альянс против санкций.Сейчас улица носит носит название Флейм-лили-вэй, происходящее от цветка Глориоза, передает ТАСС. Но активисты считают, что ее нужно назвать именем "брата Флойда, который был убит ужасным образом"."Нам нужно постоянно напоминать американцам, что у них на руках невинная кровь, кровь черного человека", — говорится в заявлении. Переименование улицы будет "данью уважения Флойду, смерть которого знаменует собой конец всех форм угнетения".После гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе во время задержания полицией в США начались беспорядки и погромы.