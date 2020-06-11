Катя Лель неожиданно изменила имидж. Поклонники не сразу признали в ней знаменитую певицу.

Катя Лель неожиданно изменила имидж. Поклонники не сразу признали в ней знаменитую певицу.Певица предстала в своем "Инстаграм" с "приделанными" кудрями и в чалме. Звезда поинтересовалась у подписчиков, идет ли ей такой образ.Фолловеры признались, что привычная короткая стрижка идет Кате Лель гораздо больше. "Это не ваше", "Ужас, Катя. Плюс 50","Постарела лет на 20! Снимите это немедленно!", "Восточная тетя с рынка", – высказались пользователи соцсети. Некоторые отметили, что 45-летняя Катя Лель в таком виде стала очень похожей на 66-летнюю певицу Любовь Успенскую.Напомним, весной этого года Катя Лель "Слушай, расскажи!" на "Ютуб". Она призналась, почему в один момент пропала с экранов телевизоров, и обвинила коллег по цеху в неискренности.Исполнительница уточнила, что ее бывший продюсер Александр Волков сделал все для того, чтобы она осталась без средств к существованию. Мужчина мечтал, чтобы Катя Лель принадлежала ему, поэтому обманул ее при заключении контракта.