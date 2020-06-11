Звезда сериала Интерны поделилась свежим снимком. Светлана Пермякова похорошела за время карантина.

Звезда сериала "Интерны" поделилась свежим снимком. СветланаПермякова похорошела за время карантина.На фото 48-летняя артистка запечатлена в наряде лимонногоцвета с объемной укладкой и макияжем. Светлана Пермякова поздравила подписчиковс началом рабочей недели. Знаменитость с радостью отметила, что жизньпродолжается.Светлана пожелала всем позитива и добра. Призвала беречь себя и родных.Интернет-обыватели заметили, что отдых на самоизоляции пошелна пользу звезде. Светлана Пермякова посвежела и похорошела."Какая вы красивая, Светлана! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Как Вам идет желтый цвет 👌🤗очень красивая", "Красотка! Пионерка! Позитивистка! 👏👏👏", "Какая же красоточка😚", – рассуждают поклонники.10 Июн 2020 в 3:26 PDTДобавим,что карантин звезда сериала "Интерны" провела с пользой. Знаменитость устроилана подоконниках собственной квартиры настоящий огород.СветланаПермякова посадила огурцы и кабачки в пятилитровые бутылки, в которых обычнопродают питьевую воду. Предварительно артистка отрезала у емкостей горлышки. "Обещалапоказать, как растут мои кабачки-цуккини. Мы набираем цвет. Потом буду ихопылять. Видимо, сама", – рассказала артистка.30 Апр 2020 в 3:47 PDT