Звезда сериала Интерны поделилась свежим снимком. Светлана
Пермякова похорошела за время карантина.
Звезда сериала "Интерны" поделилась свежим снимком. Светлана
Пермякова похорошела за время карантина.
На фото 48-летняя артистка запечатлена в наряде лимонного
цвета с объемной укладкой и макияжем. Светлана Пермякова поздравила подписчиков
с началом рабочей недели. Знаменитость с радостью отметила, что жизнь
продолжается.
Светлана пожелала всем позитива и добра. Призвала беречь себя и родных.
Интернет-обыватели заметили, что отдых на самоизоляции пошел
на пользу звезде. Светлана Пермякова посвежела и похорошела.
"Какая вы красивая, Светлана! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Как Вам идет желтый цвет 👌🤗
очень красивая", "Красотка! Пионерка! Позитивистка! 👏👏👏", "Какая же красоточка😚", – рассуждают поклонники.
10 Июн 2020 в 3:26 PDT
Добавим,
что карантин звезда сериала "Интерны" провела с пользой. Знаменитость устроила
на подоконниках собственной квартиры настоящий огород.
Светлана
Пермякова посадила огурцы и кабачки в пятилитровые бутылки, в которых обычно
продают питьевую воду. Предварительно артистка отрезала у емкостей горлышки. "Обещала
показать, как растут мои кабачки-цуккини. Мы набираем цвет. Потом буду их
опылять. Видимо, сама", – рассказала артистка.
30 Апр 2020 в 3:47 PDT